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İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları! ve 'da son durum...

ve fiyatı düşüşte. Dolar ve Euro fiyatlarında son durum nedir? Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları ile Dolar ve Euro'da son durum!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 09:16 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 09:38
İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro'da son durum...

serbest piyasada 5,9720 liradan, 6,9570 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,9700 liradan alınan dolar 5,9720 liradan satılıyor. 6,9550 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,9570 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9950 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0250 lira olmuştu.

Dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,98805,9890
Avro6,97006,9710
Sterlin7,80707,8460
ANKARA
ABD Doları5,95006,0200
Avro6,90006,9900
Sterlin7,65007,8980

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ ETKİLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretlerinden olumlu beklentiler ve bankacılık sektörüne ilişkin artan iyimserlikle, dövizler "alt lira bantları"na geriledi. Dolar 6.0, euro 7.0 ve sterlin de 8.0 liranın altında işlem görüyor.

Erken işlemlerde;

- en düşük 5.9591 ve en yüksek 6.0124 lirayı gören dolar 5.98 - 5.99 lira aralığında,

- en düşük 6.9363 ve en yüksek 7.0135 lirayı gören euro 6.96 - 6.97 lira aralığında,

- en düşük 7.7934 ve en yüksek 7.8680 lirayı gören sterlin, 7.82 - 7.83 lira aralığında hareket ediyor.

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İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro'da son durum...
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