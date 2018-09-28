İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro'da son durum...

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9720 liradan, euro 6,9570 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,9700 liradan alınan dolar 5,9720 liradan satılıyor. 6,9550 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,9570 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9950 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0250 lira olmuştu.

Dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,9880 5,9890 Avro 6,9700 6,9710 Sterlin 7,8070 7,8460 ANKARA ABD Doları 5,9500 6,0200 Avro 6,9000 6,9900 Sterlin 7,6500 7,8980

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ ETKİLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretlerinden olumlu beklentiler ve bankacılık sektörüne ilişkin artan iyimserlikle, dövizler "alt lira bantları"na geriledi. Dolar 6.0, euro 7.0 ve sterlin de 8.0 liranın altında işlem görüyor.



Erken işlemlerde;



- en düşük 5.9591 ve en yüksek 6.0124 lirayı gören dolar 5.98 - 5.99 lira aralığında,



- en düşük 6.9363 ve en yüksek 7.0135 lirayı gören euro 6.96 - 6.97 lira aralığında,



- en düşük 7.7934 ve en yüksek 7.8680 lirayı gören sterlin, 7.82 - 7.83 lira aralığında hareket ediyor.