'Sendikasyona yüksek katılım Türkiye’ye güvenin göstergesi'

Akbank uluslararası piyasalardan 980 milyon ABD doları sendikasyon kredisi temin etti.

A Para'ya değerlendirmelerde bulunan, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, dünyada likiditeye ulaşımın zor olduğu ortamda, zorlu koşullarda ulaşılan bu başarının hem Türkiye hem de bankacılık sektörüne olan güvenin yansıması olduğunu söyledi.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil: Sendikasyona yüksek katılım Türkiye’ye olan güvenin göstergesi

'YEP'İ GERÇEKÇİ BULUYORUZ'

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, yüzde 104'lük yenileme oranın büyük bir başarı olduğunu ve bu adımın sendikasyon kredilerinin önünü açacağını söyledi. Bu tablonun, hem Türkiye hem de bankacılık sektörünün güven yansıması olduğunu ifade etti.

Yeni Ekonomi Programını gerçekçi bulduğunu vurgulayan Binbaşgil, "Programın uygulamaya geçmesiyle Türkiye'nin önü daha da açılacak" diye konuştu.