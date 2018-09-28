HalkBank
Haberler > Haberler Haberleri > 'Sendikasyona yüksek katılım Türkiye’ye güvenin göstergesi'

'Sendikasyona yüksek katılım ’ye güvenin göstergesi'

uluslararası piyasalardan 980 milyon ABD doları sendikasyon kredisi temin etti. A Para'ya değerlendirmelerde bulunan, Akbank Genel Müdürü , dünyada likiditeye ulaşımın zor olduğu ortamda, zorlu koşullarda ulaşılan bu başarının hem hem de bankacılık sektörüne olan güvenin yansıması olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 28.9.2018 10:35 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 10:39
'Sendikasyona yüksek katılım Türkiye’ye güvenin göstergesi'

uluslararası piyasalardan 980 milyon ABD doları sendikasyon kredisi temin etti.

A Para'ya değerlendirmelerde bulunan, Akbank Genel Müdürü , dünyada likiditeye ulaşımın zor olduğu ortamda, zorlu koşullarda ulaşılan bu başarının hem hem de bankacılık sektörüne olan güvenin yansıması olduğunu söyledi.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil: Sendikasyona yüksek katılım Türkiye’ye olan güvenin göstergesi

'YEP'İ GERÇEKÇİ BULUYORUZ'

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, yüzde 104'lük yenileme oranın büyük bir başarı olduğunu ve bu adımın sendikasyon kredilerinin önünü açacağını söyledi. Bu tablonun, hem Türkiye hem de bankacılık sektörünün güven yansıması olduğunu ifade etti.

Yeni Ekonomi Programını gerçekçi bulduğunu vurgulayan Binbaşgil, "Programın uygulamaya geçmesiyle Türkiye'nin önü daha da açılacak" diye konuştu.

Akbank'a 980 milyon dolarlık sendikasyon kredisi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
'Sendikasyona yüksek katılım Türkiye’ye güvenin göstergesi'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN