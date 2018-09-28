Türk-Amerikan ticari ilişkileri New York’ta güven tazeledi

Türkiye ABD İş Konseyi (TAİK) ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından düzenlenen 9'uncu Türkiye Yatırım Konferansı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu akabinde New York Gotham Hall'da düzenlendi. Türkiye ve Amerika'dan liderleri ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getiren konferansta, Türkiye'deki yatırım fırsatları ve Türkiye ABD arasındaki ticari ilişkiler değerlendirildi.

Geleneksel hale gelen konferans, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri artırmak amacıyla Türkiye'deki iş ve yatırım ortamını daha iyi tanımak isteyen Amerikalı yatırımcılar ve şirket liderleri ile Türkiye'den üst düzey hükümet yetkilileri ve iş dünyasını bir araya getirdi. Konferansa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAIK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ'ın yanısıra Amerika'nın en büyük ve en önemli finans kurumları ve şirketleri ile önde gelen Türk şirketlerin yöneticileri katıldı.

Konferansta CNN ve NBC Haber'in eski muhabiri Erin McPike, Türkiye'nin orta vadeli ekonomi planı hakkında uzun bir konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bir söyleşi yaptı.

"TÜRKİYE'NİN PARLAK BİR GELECEĞİ OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ" Albayrak, "Geçen hafta, üç temele odaklanan yeni bir plan açıkladık; yeniden dengelenme, disiplin ve dönüşüm. Türkiye ekonomisinin omurgasını güçlendirmek için gereken her unsuru hesaba kattık. Türkiye'nin parlak bir geleceği olması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

RUHSAR PEKCAN: KADINLARI AKTİF FAALİYET İÇİN TEŞVİK EDİYORUZ

Dünya Bankası Kadın Girişimcileri Finans Girişimi Başkanı Priya Basu, Bakan Pekcan'la iş hayatında kadınları güçlendirmek konusunda konuştu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bir kadına bir fırsat verdiğinizde, onun potansiyelinin sınırsız olduğunu görürsünüz. Bakanlık olarak, kadınları özellikle güçlü büyüme potansiyeli olan, e-ticaretin de dahil olduğu, kilit sektör ve alanlarda daha aktif faaliyet göstermeleri için teşvik ediyoruz" şeklinde konuştu.

NAİL OLPAK: TİCARİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin önemi hakkında konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "İş dünyası, işini her gün büyük bir tutku ve coşkuyla yapıyor. Bizler iş insanları olarak ülkelerimiz arasında bir köprü olmaya, iki ülkenin yatırım fırsatlarını ve ticari ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

MEHMET ALİ YALÇINDAĞ: VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Konferansta konuşan DEİK / Türkiye ABD İş Konseyi (TAIK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ise "Türkiye ile ABD arasındaki iş ilişkisi, tarihsel olarak karşılıklı saygı, işbirliği ve daima karşılıklı çıkarların gözetilmesine dayanıyor. Bunu sürdürebilmek için hepimiz var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz. Tehlikede olan çok şey ve bir o kadar da kazanacaklarımız var" dedi.

ERDOĞAN KAPANIŞ KONUŞMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Konferansın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarih bize açıkça savaşın ve özellikle ticaret savaşlarının kazananı olmadığını gösteriyor. Bu, hem ticari hem de politik açıdan sadece karşılıklı kayıplara yol açıyor. Bizim uzun süredir devam eden stratejik dostluğumuz, bu çalkantılı dönemin de üstesinden gelecektir. ABD ile yakın dostluğumuzun bu süreci de bir fırsata dönüştüreceğine yürekten inanıyorum" dedi.