Türkiye 8 ayda 27 milyon turisti ağırladı

Türkiye'ye, yılın 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,92 artışla 27 milyon 23 bin 134 yabancı ziyaretçi geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinde 2018 yılı Ağustos ayı sınır giriş-çıkış istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,56 artışla 5 milyon 383 bin 332 milyon yabancı Türkiye'ye geldi. Ağustos'ta Türkiye'ye ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ilk sırayı 910 bin 466 kişiyle Rusya aldı. Almanya 654 bin 737 kişiyle ikinci, İngiltere 363 bin 433 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri sırasıyla Bulgaristan ve Gürcistan izledi.