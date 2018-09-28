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’nin şampiyonu

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018
Türkiye’nin ihracat şampiyonu THY
Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olan Türk Hava Yolları () 8 milyar 50 milyon dolarlık hizmet ı ile geçen yıl 'ye en fazla döviz kazandıran şirket oldu. Son 10 yılda yakaladığı yükseliş ile dünyanın en iyi havayolu şirketleri arasında yerini alan THY, 2008'den beri zirvede olduğu Fortune 500 Türkiye sıralamasında bu yıl da Türkiye'nin ihracat şampiyonu oldu. THY Genel Müdür Mali Yardımcısı Murat Şeker, THY'nin yolcularına sunduğu hizmetler ve attığı adımlarla küresel sivil havacılık pazarındaki payının gün geçtikçe arttığını ifade ederek, "Markamız ürettiği değerler ile bugün, Türkiye'nin gelişimi, ihracatı ve marka bilinirliği açısından çok önemli bir yerde durmaktadır" dedi.
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Türkiye’nin ihracat şampiyonu THY
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