Haberler Haberler Haberleri Türkiye’ye güvenin göstergesi: 1 milyar $

Türkiye’ye güvenin göstergesi: 1 milyar $ Yabancılar, kur operasyonu ve tetikçi kredi derecelendirme kuruluşlarının olumsuz açıklamalarına itibar etmedi. Yeni Ekonomi Programı’nın açıklanmasının ardından, Akbank’ın 980 milyon dolarlık sendikasyon kredisine 11 ülkeden 23 banka katıldı

Giriş Tarihi: 28.9.2018