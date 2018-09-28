Türkiye’ye güvenin göstergesi: 1 milyar $

Türkiye piyasalarının ve bankacılık sektörünün son dönemde en çok konuştuğu Akbank'ın sendikasyon yenilenmesi dün yüzde 104 gibi yüksek bir oranda tamamlandı. Yapılan spekülatif haberlere inat beklenenin üzerinde koşullarda gerçekleşen kredi anlaşması aynı zamanda Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) açıklanmasının ardından yapılan ilk anlaşma. Sendikasyon hafta içinde Türk bankalarının notunu aşağı çeken kredi derecelendirme kuruluşlarına da tokat gibi bir cevap oldu. Sendikasyon yabancıların YEP'e olan güveninin de tam olduğunun ispatı. Bankanın dışına çıkarak Türkiye bankacılığına ve ekonomisine olan güvenin testi niteliğine bürünen sendikasyona 11 ülkeden 23 banka katıldı. 285 milyon dolar ve 591 milyon euro olmak üzere toplamda 980 milyon dolarlık kaynak sağlandı. YEP GÜVENİ TAZELEDİ
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer
sendikasyon kredisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yabancı bankalarca Akbank sendikasyonuna gösterilen bu büyük ilgi ve yüksek katılım, Türkiye'ye ve mali sistemimize olan güvenin bir göstergesidir" dedi. Suzan Sabancı Dinçer, YEP'in uluslararası finans merkezlerinin Türkiye'ye duydukları güvenin tazelenmesi ve güçlenmesini sağladığını vurgulayarak, "YEP'in açıklanmasının hemen ardından gelen sendikasyonumuza yabancı bankaların göstermiş olduğu ilgi; ülkemizle birlikte bankamızın ciddi yönetimi ve mali yapısına duyulan güveni göstermektedir. Ülkemizin bankacılık sektörü kuvvetli ve dirençlidir. Ülke olarak önümüze çıkacak her türlü zorluğu aşabilecek güçteyiz" diye konuştu. TOPLAM 35 MİLYAR DOLAR
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil sendikasyona katılan bankalarla birlikte bir toplantı düzenledi. Binbaşgil, büyük bir ilgi gördüklerini dile getirerek, "Yüzde 104 gibi yüksek oranda yenilemeyi başardık. Türkiye ekonomisine 980 milyon dolar taze kaynak sağladık. Başarının arkasında 70 yıllık uzmanlık var. Türkiye'de olduğu gibi uluslararası piyasalarda da itibarımız son derece yüksek. 1993'ten beri 45 sendikasyon işlemi yaptık. 35 milyar dolar Türkiye'ye uluslararası finansman sağladık" dedi. Bir önceki krediye göre faiz
lerdeki değişimin 140 baz puan olduğunu belirten Binbaşgil, "Bugünkü piyasa koşulları için bu oranlar oldukça iyi" açıklamasnda bulundu. DOLAR 6 TL'NİN DE ALTINI GÖRDÜ
Bankanın ?sendikasyon duyurusu piyasalara da olumlu yansıdı. Dolar 5.96 TL'ye, euro da 7 TL'nin altına indi. TL, dolar karşısında yüzde 2.5 ile dünyanın en çok değer kazanan para birimi oldu. Borsa İstanbul
tarafında ise bankacılık endeksi yüzde 2'ye yakın değer kazandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi 100 binin üzerine çıktı. Türkiye'nin 10 yıllık tahvilinin faizi de yüzde 18'in altına indi. 2018'DE 4.6 MİLYAR $
2018'ın zorlu bir yıl olsa da bu yıl Türkiye ekonomisine toplamda 4.6 milyar dolar dış kaynak kazandırdıklarını vurgulayan Binbaşgil, şöyle devam etti: "Bir yıl vadeli sendikasyonda dolarda faiz libor artı yüzde 2.75, euribor artı yüzde 2.65. Akıllarda kalacak önemli bir sendikasyon. Piyasalarında ciddi dalgalanmaların olduğu, yurtdışı bankaların Türk bankalarına kredi verme iştahının test edildiği bir dönemde yaptık ve başarılı olduk. YEP'in kararlılıkla uygulanmasıyla ülkenin önünün açılacağına ve dış borçlanmaların kolaylıkla gerçekleşeceğine inanıyorum."