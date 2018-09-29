Dış ticaret açığı 9.5 yılın dibinde

Yeni Ekonomi Programı'nın ekonomide öngördüğü dengelenme sürecinin ayak sesleri, dış ticaret
açığı rakamlarında kendini gösteriyor. Ağustos ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 azalarak 2.4 milyar dolara geriledi.
Aylık bazda Mart 2009'dan bu yanaki en düşük dış ticaret açığına imza atılırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 83.6 ile Ocak 2009'dan bu yanaki en yüksek seviyeye çıktı. 8 aylık dış ticaret açığı ise yüzde 7.6 artışla 49.2 milyar dolar oldu. 3 YIL SONRA FAZLA
Ekonomistler, 11 Ekim'de açıklanacak cari işlemler hesabının 3 yılın ardından ilk kez fazla vermesini bekliyor. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, ağustos ayında cari dengenin 2.5 milyar dolar fazla verebileceğini söyledi. İş Portföy Makroekonomik Araştırma Bölüm Yönetmeni Hande Şekerci ise "Ağustos ayında cari fazla verebiliriz" şeklinde konuştu.