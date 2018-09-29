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açığı 9.5 yılın dibinde

Giriş Tarihi: 29.9.2018
Dış ticaret açığı 9.5 yılın dibinde
Yeni Ekonomi Programı'nın ekonomide öngördüğü dengelenme sürecinin ayak sesleri, açığı rakamlarında kendini gösteriyor. Ağustos ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 azalarak 2.4 milyar dolara geriledi.
Aylık bazda Mart 2009'dan bu yanaki en düşük dış ticaret açığına imza atılırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 83.6 ile Ocak 2009'dan bu yanaki en yüksek seviyeye çıktı. 8 aylık dış ticaret açığı ise yüzde 7.6 artışla 49.2 milyar dolar oldu.

3 YIL SONRA FAZLA
Ekonomistler, 11 Ekim'de açıklanacak cari işlemler hesabının 3 yılın ardından ilk kez fazla vermesini bekliyor. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, ağustos ayında cari dengenin 2.5 milyar dolar fazla verebileceğini söyledi. İş Portföy Makroekonomik Araştırma Bölüm Yönetmeni Hande Şekerci ise "Ağustos ayında cari fazla verebiliriz" şeklinde konuştu.
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Dış ticaret açığı 9.5 yılın dibinde
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