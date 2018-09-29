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A Para’da sorularınızı cevaplıyor

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü, Sabah ve gazeteleri köşe yazarı A Para’da her cumartesi günü sizlerle oluyor.

Giriş Tarihi: 29.9.2018 11:06 Güncelleme Tarihi: 29.9.2018 11:35
Faruk Erdem A Para’da sorularınızı cevaplıyor

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü, Sabah ve gazeteleri köşe yazarı A Para'da her cumartesi günü birçok konu hakkında sorularınızı cevaplıyor.

BİLGİLER VERİP SORULARI CEVAPLIYOR

Bize Sorun adlı programda Mahinur Okutan'ın sunumu ile her Cumartesi saat 11.30'da Faruk Erdem çalışma hayatı, emeklilik, tüketici hakları, vergi gibi konularda bilgiler soruları cevaplıyor. Programa @bizesoruntv twitter adresinden ya da bizesorun@apara.com.tr mail adresinden veya 0212 300 66 66 nolu telefondan ulaşılabilir.

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Faruk Erdem A Para’da sorularınızı cevaplıyor
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