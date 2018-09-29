Faruk Erdem A Para’da sorularınızı cevaplıyor

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü, Sabah ve Yeni Asır gazeteleri köşe yazarı Faruk Erdem A Para'da her cumartesi günü birçok konu hakkında sorularınızı cevaplıyor.

BİLGİLER VERİP SORULARI CEVAPLIYOR

Bize Sorun adlı programda Mahinur Okutan'ın sunumu ile her Cumartesi saat 11.30'da Faruk Erdem çalışma hayatı, emeklilik, tüketici hakları, vergi gibi konularda bilgiler verip soruları cevaplıyor. Programa @bizesoruntv twitter adresinden ya da bizesorun@apara.com.tr mail adresinden veya 0212 300 66 66 nolu telefondan ulaşılabilir.

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