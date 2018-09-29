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Güneş ve rüzgarda 'lar ilan edildi

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş ve rüzgar enerjilerine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları olarak belirlenen bölgeleri açıkladı.

Giriş Tarihi: 29.9.2018 10:13
Güneş ve rüzgarda YEKA'lar ilan edildi

ve güneş ve rüzgar enerjilerine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları () olarak belirlenen bölgelere ilişkin kararı 'de yayımlandı.

Buna göre, güneş enerjisine dayalı YEKA'lar, Bor, Viranşehir ve Erzin olarak belirlendi.Erzin YEKA'ya dahil edilen koordinatlar Hatay'ın yanı sıra 'nin Toprakkale ve 'nın Ceyhan ilçelerini de içerdi. Rüzgar enerjisine dayalı YEKA'lar ise , Kırklareli-Demirköy, Kangal, Gürün ve YEKA olarak duyuruldu. Söz konusu Bakanlık kararından ayrıca, daha önce ilan edilen Karapınar YEKA'nın sınır ve köşe koordinatlarının revize edilmiş haline de yer verildi.

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Güneş ve rüzgarda YEKA'lar ilan edildi
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