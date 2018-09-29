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uzlaşmalı vadeli satım ihale takvimi açıklandı

, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladı.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018 15:25
TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), 2018 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, TCMB, bu yılın dördüncü çeyreğinde yapacağı uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladı. TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerini 1 Ekim Pazartesi günü ila 31 Aralık Pazartesi günü arasında gerçekleştirmeye hazırlanan TCMB, açıklanan ihale takvimine göre yılın dördüncü çeyreğinde toplam 6 milyar 750 milyon dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor.

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TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı
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