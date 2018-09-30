Havalimanı işletmesiyle ilgili iddialar asılsız çıktı.

İGA yönetimi iddialara, şirketimizin ve pay sahiplerinin yeni havalimanı projesinden 4,5 milyar euro haksız kazanç elde ettiği iddiası tamamen gerçek dışı olup, son derece ağır bir iftiradır diyerek yanıt verdi.

İddialara konu olan durum, 29 Ekim'de açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı.

İGA yönetimi, konuyla ilgili bir basın duyurusunda bulundu.

Basın duyurusunda, yer teslimi, kot seviyesi ve tüm faaliyetler mevzuata, uygulama sözleşmesine ve ihale şartnamesine uygun olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

İGA'dan haksız kazanç iddialarına yanıt!