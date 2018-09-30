Türkiye İçin Kazanç Vakti kampanyasıyla piyasa hareketlendi. Bir ayda satılan konut sayısı 5 bine yaklaştı.

Konut kampanyasıyla alıcıya birçok fırsat sunuldu. Hem gayrimenkul sektörü büyüdü, hem de vatandaş ev sahibi oldu.

Kampanyada peşinat yüzde 20'den yüzde 10'a çekildi. Yüzde 10 indirim ve 120 ay vadede 0.98 faiz imkanı sunuldu.

Altın ya da dövizini bozdurup ödeme yapanlara firmalar tarafından kur garantisi verildi.

Konutlar başkanı Altan Elmas'tan ise elinizi çabuk tutun uyarısı geldi.

Elmas iki aylık kampanyanın sonunda 10 milyar lira ciro elde edilmesinin beklendiğini, 10 ila 12 bin konut satılacağının tahmin edildiği belirtti.

Tarihi konut kampanyasına ilgi büyük!