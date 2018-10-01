Başkan Erdoğan: Türkiye kimseden para talep etmiyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılışında konuştu.

Milletvekillerine hitap eden Başkan Erdoğan, ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın konuşmasının ekonomiye ilişkin bölümü şu şekilde:

"Dengeleme, disiplin ve değişim üzerine kurulu yeni bir ekonomik program hazırladık. Kredi imkanlarını genişletip kolaylaştıracak, yatırımları teşvik edecek, üretime, istihdama ve ihracata öncelik verecek bir ekonomi anlayışıyla Türkiye'yi yeniden yükselişe geçirmekte kararlıyız. Milletimizden biraz daha sabırlı olmasını, ülkesine ve yönetimine güvenmesini istiyorum. En zorunu geride bıraktık, inşallah bundan sonra her şey daha kolay olacak. Bugüne kadar nasıl her sıkıntıyı milletimizle kol kola, omuz omuza vererek aştıysak, bugünleri de inşallah aynı şekilde geride bırakacağız"

GEREKEN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIP UYGULAYACAĞIZ

"Türkiye kimseden para talep etmiyor, bizim tüm çabamız uluslararası sermayenin ülkemizde yatırım yapmasını sağlamaktır" diyen Erdoğan yatırımcılara da mesajlar verdi. Erdoğan, "Hiçbir sanayicimizi, hiçbir tüccarımızı, hiçbir çalışanımızı, hiçbir vatandaşımızı vicdan ve ahlak yoksunu tefecilerin, iyi günde ortaya çıkıp kötü günde kaybolan fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz. Serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, gereken her türlü tedbiri alıp uygulayacağız." dedi.