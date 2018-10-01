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ve haftaya nasıl başladı? İşte serbest piyasada açılış fiyatları!

ve fiyatları haftaya nasıl başladı? Dolar ne kadar? Euro kaç lira oldu? İşte serbest piyasada açılış fiyatları!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 09:18 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 09:34
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları!

İstanbul serbest piyasada 6,0390 liradan, 7,0030 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 6,0370 liradan alınan dolar 6,0390 liradan satılıyor. 7,0010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0030 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0230 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9750 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,01306,0150
Avro6,96806,9700
Sterlin7,82907,8320
ANKARA
ABD Doları5,98006,0500
Avro6,93007,0000
Sterlin7,68607,9000
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Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları!
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