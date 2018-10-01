Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları!

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0390 liradan, avro 7,0030 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 6,0370 liradan alınan dolar 6,0390 liradan satılıyor. 7,0010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0030 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0230 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9750 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0130 6,0150 Avro 6,9680 6,9700 Sterlin 7,8290 7,8320 ANKARA ABD Doları 5,9800 6,0500 Avro 6,9300 7,0000 Sterlin 7,6860 7,9000