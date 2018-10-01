Dolar/TL 17 Ağustos'tan beri en düşük seviyeye geriledi!

Geçen haftaya 6.30 civarında başlayan dolar/TL 5.96 seviyesine kadar geriledikten sonra haftayı 6 seviyesinin hemen üzerinde kapadı. Bu sabah saat 0905'te 6.0351/6.0400 seviyesinde olan dolar/TL 17 Ağustos'tan bu yana en düşük olan 5.9365'e kadar geriledikten sonra saat 1335'te 5.9371/5.9416 işlem gördü.

Bu sabah 6.5163/6.5211 seviyesinde olan sepet bazında TL aynı saatte 6.4150/6.4179, bu sabah 6.9912/6.9860 seviyesinde olan euro/TL ise 6.8974/6.9000 seviyesindeydi.

'BİREYLERİN PANİK İŞLEMLERİ ARTIK SONA ERDİ'

Üst düzey bir bankacı, "Lokallerin döviz işlem hacimlerine baktığımızda kurun tarihi zirvelerini gördüğü dönemdeki bireylerin panik işlemlerinin artık sona erdiğini görüyoruz. Kurumsal yatırımcıların işlemleri öngörüldüğü şekilde devam ediyor ancak bireylerin işlemleri TL'de değer kazancını sınırlayan önemli bir etkendi ve veriler bireylerin artık TL'deki volatilitenin sona erdiği görüşünde olduğunu gösteriyor" dedi.

TCMB verilerine göre lokallerin günlük spot döviz işlem hacimleri dolar/TL'nin tarihi zirvelere yükseldiği Ağustos ayında ortalama 5.4 milyar dolar seviyesindeydi. Hatta 10 Ağustos tarihinde günlük işlem hacmi 10 milyar dolar olmuştu.