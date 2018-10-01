TBMM Başkanı Yıldırım: Kısa sürede üstesinden geleceğiz!

TBMM'nin 27. Dönem 2. Yasama Yılı TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması ile açıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım son dönemlerdeki ekonomik gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın konuşmasının ekonomiye ilişkin bölümü şu şekilde:

"Son zamanlarda ekonomimizde dış kaynaklı bazı zorluklar olmaktadır. Ülkemiz benzeri sıkıntılarla geçmişte de karşılaşmış ve başarıyla atlatmasını bilmiştir. Bu sefer de milli dayanışmayla kısa sürede ekonomik kaynaklı, terör kaynaklı sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Yüce Meclisimiz de bu konuda üzerine düşen görevi en iyi şekilde ifa edecek ve milletimizin hak ve menfaatleri doğrultusunda, hükümetimizin ihtiyaç duyduğu her konuda destek olmaya devam edecektir. Bu arada aziz milletimizin seçilmiş temsilcileri olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etme misyonumuzu da sürdüreceğiz. Türkiye'nin çıkarlarını korumak ve görüşlerini anlatmak için uluslararası her platformu en etkin şekilde değerlendireceğiz. Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere, uluslararası kuruluşlar nezdinde ülkemizin itibarını korumak bizlerin görevidir."