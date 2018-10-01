TİM Başkanı İsmail Gülle'den A Para'ya özel açıklamalar!

TİM tarafından, bu yılın eylül ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı.

Buna göre, eylülde ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,5 artarak 14 milyar 476 milyon 54 bin dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu rakam, tarihin en yüksek eylül ayı ihracatına işaret etti.

Eylül ihracatında son 13 ayın en hızlı artışı yaşandı. Böylece yılın 9 ayında ihracat yüzde 7 yükselerek 123 milyar 110 milyon dolar oldu.

Son 12 aylık dönemde ise yüzde 7,6'lık artışla 165 milyar 56 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı.

İşte TİM Başkanı İsmail Gülle'den Eylül ayı ihracat rakamlarına ilişkin A Para'ya özel açıklamalar!

TİM Başkanı İsmail Gülle'den A Paraya özel açıklamalar!