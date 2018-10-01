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Başkanı 'den A Para'ya özel açıklamalar!

Türkiye çılar Meclisi () Başkanı , bugün açıklanan Eylül ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerini A Para ekranlarından paylaştı. Gülle, 2018'in bekledikleri gibi rekorlar yılı olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 1.10.2018 13:08 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 13:09
TİM Başkanı İsmail Gülle'den A Para'ya özel açıklamalar!

tarafından, bu yılın eylül ayına ilişkin verileri açıklandı.

Buna göre, eylülde ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,5 artarak 14 milyar 476 milyon 54 bin dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu rakam, tarihin en yüksek eylül ayı ihracatına işaret etti.

Eylül ihracatında son 13 ayın en hızlı artışı yaşandı. Böylece yılın 9 ayında ihracat yüzde 7 yükselerek 123 milyar 110 milyon dolar oldu.

Son 12 aylık dönemde ise yüzde 7,6'lık artışla 165 milyar 56 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı.

İşte TİM Başkanı 'den Eylül ayı ihracat rakamlarına ilişkin A Para'ya özel açıklamalar!

TİM Başkanı İsmail Gülle'den A Paraya özel açıklamalar!

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TİM Başkanı İsmail Gülle'den A Para'ya özel aç��klamalar!
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