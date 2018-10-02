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Başkan : de dalgalanma geride kaldı!

Başkan , AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. konuşmasında ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. de son dönemde meydana gelen dalgalanmaları işaret eden Başkan Erdoğan, "Bu dalgalanma dönemini yavaş yavaş geride bırakıyoruz" dedi

Giriş Tarihi: 2.10.2018 12:43
Başkan Erdoğan: Dövizde dalgalanma geride kaldı!

Başkan , AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Başkan konuşmasında ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan: Dövizdeki dalgalanma geride kaldı!

İşte Erdoğan'ın konuşmasının ekonomiye ilişkin kısmı:

İLK BÜTÇE 1 OCAK'TAN İTİBAREN UYGULANMAYA BAŞLAYACAK

Yeni yönetim sistemine göre hazırladığımız ilk bütçeyi 2 hafta sonra Meclis'e gönderiyoruz. Bu ilk bütçeyi 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya başlayacağız. Yeni bütçeyle ekonomimizi faiz-kur-enflasyon şer üçgeninden kurtararak yeniden ülkemizi büyümeye kavuşturmaya kararlıyız.

BU DALGALANMA DÖNEMİNİ YAVAŞ YAVAŞ GERİDE BIRAKIYORUZ

Bu dalgalanma dönemini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Sabırlı olacaksınız, ancak stoklara ve stokçulara da fırsat vermeyeceksiniz. Eğer stokçular belirlenirse kimse kusura bakmasın biz de gereğini devletin, yasaların bize yüklediği görev sebebiyle adımımızı atar gereğini yaparız.

İHRACATTA BÜYÜK BİR REKOR KIRILDI

Faiz-kur-enflasyon saldırısına en iyi cevabı işlerimize dört elle sarılarak verebiliriz. Hamd olsun ihracatta büyük bir rekor kırıldı. Yürütme ve yasama organları olarak ortaya koyacağımız kararlılıkla bunların üstesinden geleceğiz.

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Başkan Erdoğan: Dövizde dalgalanma geride kaldı!
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