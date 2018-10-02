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ve fiyatları ne kadar oldu? İşte serbest piyasada açılış fiyatları!

ve fiyatları güne nasıl başladı? Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira oldu? İşte serbest piyasada açılış fiyatları!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 09:25 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 09:41
Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları!

İstanbul serbest piyasada 5,9760 liradan, 6,9020 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,9740 liradan alınan dolar 5,9760 liradan satılıyor. 6,9000 liradan alınan nun satış fiyatı ise 6,9020 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9510 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9130 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,98405,9860
Avro6,89906,9010
Sterlin7,78007,8000
ANKARA
ABD Doları5,94006,0000
Avro6,84506,9150
Sterlin7,59407,8410
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Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları!
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