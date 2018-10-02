Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9760 liradan, euro 6,9020 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,9740 liradan alınan dolar 5,9760 liradan satılıyor. 6,9000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,9020 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9510 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9130 lira olmuştu.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|5,9840
|5,9860
|Avro
|6,8990
|6,9010
|Sterlin
|7,7800
|7,8000
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9400
|6,0000
|Avro
|6,8450
|6,9150
|Sterlin
|7,5940
|7,8410