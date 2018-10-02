Sağlık turizminde 20 milyar lira gelir hedefleyen Türkiye, bu alandaki yükselişini sürdürüyor.

Yakın dönemde şehir hastaneleri de sağlık turizmi alanında hizmet vermeye başlayacak.

Yerli tıbbi cihaz üretiminin artması ve yenilerin eklenmesi konusunda çalışmalarını sürdüren hükümet, şehir hastanelerini de sağlık turizmine dahil etmek istiyor.

Bu doğrultuda 2021'e kadar sayıları 28'e ulaşacak şehir hastanelerinin de sağlık turizminde devreye girmesiyle hedef 1 milyon ziyaretçi.

2023 doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Turizm ve Kültür Bakanlığı, sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen turistlerden de 20 milyar lira gelir hedefliyor.

Sağlık turizmi yükselişte!