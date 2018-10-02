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ve 'dan ticarette ulusal para hamlesi

, ticarette ulusal para birimlerinin artırılmasına yönelik hamle doğrultusunda 'dan ruble ile buğday alacak.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 11:47 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 12:00
Türkiye ve Rusya'dan ticarette ulusal para hamlesi

'nin 'dan ilk defa Rus rublesiyle buğday alacağı bildirildi. Rusya merkezli SovEkon Analitik Merkezi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Rusya'dan ruble ile 30 bin ton yüksek protein buğday alacağı belirtildi.

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Buğday için ton başına yaklaşık 17 bin ruble ödeneceğinin kaydedildiği açıklamada, ulusal paralarla ticaret sayesinde tarafların para dönüşümü nedeniyle kayıplarının azaltılacağına işaret edildi. Başkan , bir süre önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya gibi önemli ticaret ortaklarıyla ticarette ulusal para birimlerinin kullanımının artırılacağını duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı de bu görüşe destek çıkarak, ikili ticarette ulusal para kullanımının, dış faktörlerin olumsuz etkisini en aza indirgeyeceğini vurgulamıştı. Rusya, bu yılın temmuz-eylül döneminde Türkiye'ye 1,2 milyon ton buğday ihraç etmişti.

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Türkiye ve Rusya'dan ticarette ulusal para hamlesi
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