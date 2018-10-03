Çelik ihracatı 11 milyar dolara yaklaştı!

Türkiye 'nin çelik ihracat ı, bu yılın ocak-eylül döneminde 10,97 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Çelik İhracatçıları Birliği'nden (ÇİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin çelik ihracatı, yılın ilk 9 ayında 2017'nin aynı dönemine göre miktarda yüzde 12,5 artışla 14,7 milyon tona, değerde ise yüzde 34,1'lik yükselişle 10,97 milyar dolara ulaştı.

Verilere göre, ihracat, geçen ay 2017'nin aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 96,4 artarak 2 milyon tona, değerde ise yüzde 94,9 yükselerek 1,4 milyar dolara çıktı. Eylül 2018, miktar bazında son 1,5 yılın en yüksek ihracatının gerçekleştiği ay oldu.