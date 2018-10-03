Jeotermal enerjide kurulu güç 1200 megavat oldu

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneğince (JESDER), Türkiye'nin jeotermal enerjideki kurulu gücünün eylül sonu itibarıyla 1200 megavata ulaştığı bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki jeotermal elektrik santral sayısı da aynı dönemde 43 oldu.

Geçen ay sonu itibarıyla, Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Soyak Holding iştiraki Mis Enerjiye ait 12,3 megavat kapasiteli MİS 1 elektrik santrali işletmeye alındı. Böylece, Türkiye'nin jeotermal enerjideki toplam kapasitesi de 1200 megavata ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen JESDER Başkanı Ufuk Şentürk, Türkiye'nin son 5 yılda jeotermalde dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu belirterek, "MİS 1 Enerjinin devreye alınması jeotermal elektrik enerjisi sektörü için önemli bir aşama oldu. Jeotermal sektörü hızlı tempoyla yoluna devam ediyor. Ancak dünya liderliği için Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması devam etmeli." ifadelerini kullandı.

Jeotermal enerjinin milli, sürdürülebilir ve karbon emisyonu çok düşük düzeylerde temiz bir kaynak olduğuna işaret eden Şentürk, keşfi ve işletilmesi çeşitli zorluklar içeren sektörde devlet desteklerinin kritik önem taşıdığını kaydetti.