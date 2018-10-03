Yeni Zarrab vakası mı çıkarmak isteniyor?

Dün yapılan büyük operasyonla yurtdışına para kaçırdıkları iddiasıyla 417 kişi gözaltına alınmıştı.

Sabah yazarı Dilek Güngör bugünkü yazısını bu konuya ayırdı ve çok önemli bir noktanın altını çizdi.

İşte Dilek Güngör'ün o yazısı:

YENİ ZARRAB VAKASI MI ÇIKARMAK İSTENİYOR?

Küçük bir operasyon geçirdiğim için birkaç gündür evde istirahat ediyorum.



Malum izinde olunca da geç kalkıyorum.



Ama dün sabahın köründe acı acı çalan telefon sesiyle erkenden ayağa dikildim.



Telefonun ucundaki kişi yurtdışı bağlantılı bir şirketin tepe yöneticisi arkadaşımdı. "Haberin var mı?Dev bir operasyon oldu. ABD'ye para gönderen 417 kişi gözaltına alındı" deyince yataktan fırladım. "Ne oldu" demeye kalmadan arkadaşım "İran'la medikal ticareti yapan tanıdığımbir şirketin ortağını da gözaltına almışlar.



Araştırsana" diyerek telefonu kapadı.



İran, ABD, kara para, operasyon kelimeleri yan yana gelince açıkçası bir anda duraksadım.



Altından ne çıkacak diye düşünmeye başladım.



O arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması geldi. Gönderilen meblağ 2.5 milyar liraya tekabül ediyor. 28 bin 88 hesaba para transferi yapılıyor. Parayı gönderen 417 kişinin birbiriyle ilişkisi olduğu belirtiliyor. Paranın 5 bin TL ve üzerindeki meblağlarda yollanması fark edilmek istemediklerini gösteriyor.



Belli ki, organize bir iş var.



Olayın perde arkasında, Türkiye'yi ABD'de Reza Zarrab benzeri bir davayla karşı karşıya bıraktırmak isteyenlerin olup olmadığını birkaç güne anlarız.



Ancak...

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