"500 milyon dolardan fazla doğalgaz ithalatı önlendi"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının milli enerji ve maden politikası kapsamında yapılan yatırımlar meyvesini vermeye devam ediyor. Elektrik üretiminde doğalgazın payı düşerken, yenilenebilir kaynaklarla üretim artıyor. Türkiye, Ağustos'ta elektrik üretiminin yarıdan fazlasını yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretti. Yerli kaynakların enerji portföyündeki payı arttıkça, ithal kaynakların elektrik üretimindeki payı da hızla düşmeye başladı. Geçen yıl Ağustos'ta doğalgazdan elektrik üretimi yüzde 35 iken, bu yılın aynı ayında söz konusu rakam yüzde 20 azalarak yüzde 28'e kadar geriledi. Son yıllarda yapılan YEKA ihaleleri ve yerli kömürün elektrik üretimindeki payının artmasıyla yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi yüzde 51'e yükseldi.

"CARİ AÇIĞIN KAPANMASINA DA KATKI SAĞLADIK"



Bu yıl Ocak ayında sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yüzde 28 iken, Ağustos ayında bu rakam yüzde 35'e yükseldi. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisine yapılan yoğun yatırımlarla Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok gelişmiş ülkeyi geride bıraktı.



Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretime yönelik çalışmaların sonuçlarının alınmaya başlandığını belirterek, "Ülkemizdeki yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimini artırma yönündeki çabalarımız sonucu yapılan hesaplamalara göre bu yılın ilk 8 ayında 500 milyon dolardan fazla doğalgaz ithalatının önüne geçerek cari açığın kapanmasına da katkı sağladık" dedi.

KURULU GÜÇ SANTRAL SAYISI İKİYE KATLANDI



Ekonomik saldırılara rağmen büyümeye devam eden Türk ekonomisinin enerjisi yeni kurulan santrallerle hiç kesintiye uğramadı. 2017 Ağustos'ta 3 bin 229 olan santral sayısı iki kattan fazla artarak, bu yılın Ağustos ayında 6 bin 984'e ulaştı. Bu santrallerin büyük çoğunluğunu özel sektör eliyle yapılan yatırımlar oluşturdu. Diğer yandan enerjide dışa bağımlılığı bitirmek için yerli kömüre verilen teşvik ve uygulamalarla yerli kömürün elektrik üretimindeki payı da düzenli bir şekilde artmaya devam ediyor. 2017 Ağustos'ta yüzde 15 olan yerli kömürden elektrik üretimi, 2018 Ağustos'ta yüzde 17'ye ulaştı.