Amundi, Albayrak'ın adımlarını övdü; TL tahvillerde alıma geçti!

Amundi Portföy Yönetimi, geçen ay pozisyonunu 'sat'tan 'al'a değiştirdikten sonra Türk tahvillerini almaya başladı.

Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın oldukça aktif olarak değerlendirdiği çabalarının iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyor.

"TÜRK VARLIKLARINI ALMAYA BAŞLADIK"



"Ekonomi politikaları ve ekonomik geçmişi hakkında düşündüğünüzden bağımsız olarak Albayrak orada, çok aktif ve iyi şeylerle geliyor" diyen Amundi Gelişen Ülkeler Şefi Yerlan Syzdykov, "İşte bu nedenle Türkiye görüşümüzü Eylül başında değiştirdik ve Türk varlıklarını almaya başladık" dedi.



Değerlemeler, bankaların sendikasyon kredilerini çevirmesi, Katar'dan maddi yardım ve Türk firmalarına Çinli alıcıların ilgisi de Amundi'nin görüşündeki değişimde rol oynadı

BANKA BONOLARINDA ALIM POZİSYONU ALDILAR



Amundi, Türk bankalarına uyguladıkları stres testi sonucunda bir kurtarma paketinin maliyetinin milli gelirin %12'si kadar olduğunu ve hükümetin bunu önümüzdeki birkaç yılda yönetebileceğini, bu nedenle banka bonolarında alım pozisyonu aldıklarını açıkladı.