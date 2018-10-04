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, Albayrak'ın adımlarını övdü; TL tahvillerde alıma geçti!

, geçen ay pozisyonunu ‘sat’tan ‘al’a değiştirdikten sonra Türk tahvillerini almaya başladı. Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı ’ın oldukça aktif olarak değerlendirdiği çabalarının iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyor.

Giriş Tarihi: 4.10.2018 17:10 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 17:51
Amundi, Albayrak'ın adımlarını övdü; TL tahvillerde alıma geçti!

, geçen ay pozisyonunu 'sat'tan 'al'a değiştirdikten sonra Türk tahvillerini almaya başladı.

Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı 'ın oldukça aktif olarak değerlendirdiği çabalarının iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyor.

En kötüyü geride bıraktık

"TÜRK VARLIKLARINI ALMAYA BAŞLADIK"

"Ekonomi politikaları ve ekonomik geçmişi hakkında düşündüğünüzden bağımsız olarak Albayrak orada, çok aktif ve iyi şeylerle geliyor" diyen Gelişen Ülkeler Şefi Yerlan Syzdykov, "İşte bu nedenle görüşümüzü Eylül başında değiştirdik ve Türk varlıklarını almaya başladık" dedi.

Değerlemeler, bankaların sendikasyon kredilerini çevirmesi, Katar'dan maddi yardım ve Türk firmalarına Çinli alıcıların ilgisi de Amundi'nin görüşündeki değişimde rol oynadı

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BANKA BONOLARINDA ALIM POZİSYONU ALDILAR

Amundi, Türk bankalarına uyguladıkları stres testi sonucunda bir kurtarma paketinin maliyetinin milli gelirin %12'si kadar olduğunu ve hükümetin bunu önümüzdeki birkaç yılda yönetebileceğini, bu nedenle banka bonolarında alım pozisyonu aldıklarını açıkladı.

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Amundi, Albayrak'ın adımlarını övdü; TL tahvillerde alıma geçti!
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