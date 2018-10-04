HalkBank
Haberler > Haberler Haberleri > İşte altın fiyatlarında son durum!

İşte nda son durum!

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 234,2 lira seviyelerinde dengelendi. 234,2 lira, 381 lira ve 1.560 liradan işlem görüyor

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 10:03
İşte altın fiyatlarında son durum!

Dün, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 236 lira seviyesini test eden , günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 primle 232,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 234,2 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da 381 lira, da 1.560 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,11 primle 1.198,30 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLER NASIL DEĞERLEND��RİYOR?

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda doların değer kazanmasının altının ons fiyatındaki yükselişleri sınırladığını kaydetti.

Ons altının 1.207 doların altında kaldığı sürece yükselmesinin zor olduğunu ifade eden Memiş, yarın ABD'de açıklanacak istihdam raporuna kadar 1.187-1.207 dolar bandında işlem göreceğini söyledi.

Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunun 6 lira seviyesinin altına sarkmasının, gram altında düşüşlere neden olacağını belirterek, teknik açıdan gram altında 229 liranın destek, 236 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte altın fiyatlarında son durum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN