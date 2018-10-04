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TL’ye dönüşte 2 Ocak kuru kullanılacak

Giriş Tarihi: 4.10.2018
TL’ye dönüşte 2 Ocak kuru kullanılacak
Sözleşmelerde TL dönemi getiren tebliğin görüşe açılırken taslağa göre 2 Ocak 2018 öncesi sözleşmeler için 2 Ocak kuru kullanılacak. TL ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacak. Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak. 2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerde sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak. Dolar, 2 Ocak'ta 3.75 civarında işlem görmüştü. Hazine ve 'nın Türkiye'deki yerleşiklerin le sözleşme yasağına istisnalar getiren ve görüşe açılan taslak yabancı şirketlere dövizle sözleşme istisnaları getiriyor. İstisna uygulanacaklar arasında ihracatçılar, leasing, havacılık ve yabancı şirketler bulunuyor.
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TL’ye dönüşte 2 Ocak kuru kullanılacak
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