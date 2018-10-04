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Yüz binleri ilgilendiriyor! Tam 9 farklı konuda dev destek geliyor...

KOSGEB, ’ler için yeni bir destek programı hayata geçirdi. İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında 9 farklı konuda toplam 290 bin liraya varan destek sağlanacak

Giriş Tarihi: 4.10.2018 10:38 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 11:02
Yüz binleri ilgilendiriyor! Tam 9 farklı konuda dev destek geliyor...

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 'leri pek çok programla destekliyor. Başkanlık yeni bir destek programını daha hayata geçirdi. 2010'dan bu yana uygulanan Genel Destek Programı, yerini İşletme Geliştirme Destek Programı'na bıraktı. KOSGEB, veri tabanına kayıı KOBİ'lere, İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında 9 farklı konuda toplam 290 bin liraya varan destek sağlayacak. Programın süresi işletmeler için 2 yıl olacak. Net satış hasılatı veya dönem içinde elde edilen hasılatı program sonunda en az yüzde 10 artan işletmeler, programdan bir defaya mahsus olmak üzere yeniden yararlanabilecek. İşte program kapsamındaki destekler:.

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Yüz binleri ilgilendiriyor! Tam 9 farklı konuda dev destek geliyor...
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