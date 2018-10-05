Berat Albayrak’ın adımlarını övdü Türk tahvillerinde alıma geçti

Amundi Portföy Yönetimi, geçen ay pozisyonunu 'sat'tan 'al'a değiştirdikten sonra Türk tahvillerini almaya başladı. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük varlık yönetim şirketi Amundi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
'ın oldukça aktif olarak değerlendirdiği çabalarının iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyor. İYİ ŞEYLERLE GELİYOR
"Ekonomi politikaları ve ekonomik geçmişi hakkında düşündüğünüzde bağımsız olarak Albayrak orada, çok aktif ve iyi şeylerle geliyor" diyen Amundi Gelişen Ülkeler Şefi Yerlan Syzdykov, "Bu nedenle görüşümüzü değiştirdik ve Türk varlıklarını almaya başladık" dedi. Değerlemeler, banka
ların kredilerini çevirmesi, Katar
'dan gelen yatırım ve Türk firmalarına Çinli ilgisi de Amundi'nin görüşündeki değişimde rol oynadı. Amundi, hükümetin Türk bankalarına uygulanan stres testinin sonuçlarını yönetebileceğini, bu nedenle banka bonolarında alım pozisyonu aldıklarını açıkladı.