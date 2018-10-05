Doların tiranlığı bitiyor

ABD
'nin bir tehdit aracı olarak kullanmaya başladığı dolar
, rezerv para olma özelliğini her geçen gün kaybediyor. Küresel para birimi olarak kabul gören ve aynı zamanda altın ile petrolün de endeksli olduğu dolar şu anda küresel ölçekte borç ve rezevlerin üçte ikisine sahip. Ancak etkisi azalan doların daha da değer kaybetmesi durumunda dünyada ABD'nin hem gücü hem de rahatlığı ortadan kalkacak. Dolar halihazırda küresel ödemelerde yüzde 39.9 paya sahipken euro yüzde 35.7'lik bir oranda.
Yuan yüzde 1.6 ve Japon Yeni de yüzde 3 düzeyinde. Diğer para birimleri ise yüzde 19.8 seviyesinde. Uluslararası kredilerde doların oranı yüzde 56.3 iken euro yüzde 23.2 ve yen de yüzde 3.2 düzeyinde. Döviz
rezervlerinde ise dolar yüzde 62.7'lik bir paya sahip. ALTERNATİF MODEL
Euro yüzde 20.1 düzeyinde ve yen de yüzde 4.9 mertebesinde. Avrupalı liderler İran gibi ABD'nin ödemelerde taş koyduğu ülkeler ile iş yapabilmek için bir ödeme sistemi üzerinde de çalışıyor. Bu sistem aynı zamanda Rusya
ve Çin gibi ülkelerin de kullanabileceği bir çözüm olacak. Fransız yetkililer "Avrupalıların ve en yakın müttefiklerimizin bile bize kimle iş yapacağımızı söylemesini istemeyiz" yorumunu yapıyor. RUSYA'DA DOLARDAN UZAKLAŞMA PLANI
Rusya'da ekonominin dolara olan bağımlılığını azaltma çalışmaları sürerken, Rus Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus ekonomisinin dolarizasyondan uzaklaşmasına ilişkin bir planın hazırlandığını ve hükümete sunulduğunu söyledi. Hükümetin planında, ulusal para birimleriyle ödemeleri teşvik etmek ve gereksiz kayıplar olmadan herhangi bir para birimiyle işlemler yapılmasına olanak sağlayacak uygun mekanizmalar oluşturmak yer alıyor.