Yumurtaya yılbaşına kadar zam yok

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Üreticileri Toptancıları Derneği'nin, "Bir aylık stokumuz kaldı, yumurtaya ciddi zam gelebilir" açıklamasının ardından "Yumurtada stok mu yapılıyor?" sorusu gündeme geldi. Bunun yanlış bir beyanat olduğunu belirten Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) Başkanı İbrahim Afyon, yumurtacıların günlük talebe zor yetiştiğini belirterek asla stok yapılmadığını vurguladı. Afyon, "Orada kast edilen yumurta ambalajıydı ancak yanlış aktarılmış. Ambalaj da bizim maliyetlerimizde devede kulak" dedi. İthal girdilerde kurdan kaynaklı bir artış yaşanmaz ve üretimde beklenmedik bir düşüş olmazsa yumurtada yılbaşına kadar zam yapılmayacağını aktaran Afyon, "Hali hazırda 'L' olarak adlandırdığımız büyük boy bir yumurtanın üreticiden çıkış fiyatı 45 kuruş. Ancak piyasada farklı fiyatlarla satılıyor" diye konuştu. MARKETTE İKİ KAT FİYAT
45 kuruşa alınan bir yumurtanın pazarda 60, markette 75, zincir marketlerde 85-90 kuruştan satıldığını anlatan Afyon, şöyle devam etti: "Bir de bu yumurtayı alıp toprağa ve samana bulayarak gezen tavuk yumurtası diye satanlar var ki onlar tanesini 1 liranın üstüne çıkarıyor. Oysaki hepsi aynı yumurta. Tüketicimiz burada yumurta üzerindeki koda dikkat etsin. Piyasada daha çok 3 numaralı ticari yumurta satılır. Bu yumurta üzerinden farklı fiyatlar biçiliyor." KÂRLILIĞIMIZ YIL BAZINDA YÜZDE 2.5
YILBAŞINDA 'L' yumurtanın üreticide 25 kuruştan satıldığını anlatan Afyon, son dönemde kurdaki artış ve arz-talep etkisiyle yumurtanın 45 kuruşa kadar yükseldiğini ifade etti. Afyon, "Çok zamlanmış gibi görünse de üreticilerimizin yıl bazında kârlılık ortalaması yüzde 2.5" dedi.