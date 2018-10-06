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603 TL'ye çıkıyor!

581 bin yaşlının yüzü ardı ardına yaşanan gelişmelerle güldü. Memur maaşlarındaki artışla da yükselecek. Bu durumda da Ocak ayı itibariyle 65 yaş aylığı 603,82 liraya çıkacak.

Giriş Tarihi: 6.10.2018 10:40
65 yaş aylığı 603 TL'ye çıkıyor!

581 bin yaşlının yüzü ardı ardına yaşanan gelişmelerle güldü.

Torba yasa kapsamında nın tutarı Haziran'da 265,79 liradan 500 liraya yükseltildi.

Ardından Temmuz'da da memur maaşlarındaki artışla aylığın tutarı 543.25 liraya ulaştı. Eylül ayından itibaren ise 3'er aylık periyodlarla ödenen bu maaş, aylık olarak ödenmeye başladı.

Yaşlılara bir da Ocak'ta yapılacak. Memur maaşlarındaki artışla 65 yaş aylığı da yükselecek. Memurlara şimdiden yüzde 9.84 zam oluştu.

Buna göre, 65 yaş aylığı 596,71 liraya ulaşıyor. 2018 yılı enflasyon tahminine göre ise memur zammının yüzde 11.15 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda da 65 yaş aylığı 603,82 liraya çıkacak.

Yaşlı aylığında, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın aylık bağlanacak kişinin kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınıyor..

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65 yaş aylığı 603 TL'ye çıkıyor!
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