Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuştu.

Başkan Erdoğan, konuşmasında ekonomik gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, "Şu gerçeği hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Her kriz beraberinde birçok fırsatı da getirir. Milletimizi fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan: Milletimizi fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz!



İşte Erdoğan'ın Kızılcahamam konuşmasının ekonomiye ilişkin bölümü:

"BÜYÜK REFORMLARI HAYATA GEÇİRDİK, GEÇİRİYORUZ"

Erdoğan, "Döviz kurunun bir anda böyle bir artış göstermesini sadece ekonomik sebeplerle izah etmek mümkün değildir. Bunu söylemekle asla sorumluluktan kaçmaya çalışmıyoruz. Yaptığımız sadece bir durum tespitidir. Krizin kaynağı mahiyetindeki odakların yaptıkları açıklamalar, sorunun farklı sebeplere ve saiklere dayalı olarak tırmandırıldığını açıkça gösteriyor." diye konuştu.

"MİLLETİMİZİ FIRSATÇILARIN İNSAFINA TERK ETMEYECEĞİZ"

"Şu gerçeği hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Her kriz beraberinde birçok fırsatı da getirir." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milletimizi fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz. Devlet yönetimi olarak bu krizin üstesinden gelmek için normal şartlarda yıllara sari olarak yapabileceğimiz büyük reformları ve köklü değişimleri kısa sürede hayata geçirdik, geçiriyoruz."

"Türkiye'nin borcuna sadık olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yeter ki işi diyet borcuna dönüştürmesinler. İşte o zaman külahları değişiriz." dedi.

'HİÇ KİMSE TÜRKİYE'Yİ BOYUNDURUK ALTINA ALAMAZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevirecek maharete sahip olduğuna inanıyorum. Ülkemizi kendi reçetelerimizle, kendi çözümlerimizle, kendi programlarımızla hedeflerimize ulaştıracağız. Bu can bu tende oldukça hiç kimse Türkiye'yi yeniden uluslararası kuruluşların boyunduruğu altına sokamaz. Elbette her türlü yatırıma, her türlü desteğe, her türlü katkıya açığız. Yeter ki bunun bedelini bize, egemenliğimize ve geleceğimize göz dikerek ödetmeye çalışmasınlar."