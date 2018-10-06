HalkBank
Haberler > Haberler Haberleri > Dünya Türkiye'yi radarına aldı!

Dünya 'yi radarına aldı!

Dijital pazarlama platformu , son bir yıl içinde 'nasıl şirket kurarım' ve 'iş kurmak' kelimelerini ülke aramalarına göre taradı. Tüm dünyada şirket kurmak isteyenlere yönelik gerçekleştirilen analizde, iş kurmak için aranan ülkeler arasında yükselişe geçerek 41. sırada yer aldı. Bu da Türkiye'nin yabancı yatırımcının radarında olduğuna işaret ediyor.

Giriş Tarihi: 6.10.2018 13:33 Güncelleme Tarihi: 6.10.2018 13:33
Dünya Türkiye'yi radarına aldı!

şirket kurmak için aranan 195 ülke arasında 41. sırada yer aldı.

Dijital pazarlama platformu , son bir yıl içinde 'nasıl şirket kurarım' ve 'iş kurmak' kelimelerini ülke aramalarına göre taradı.

Tüm dünyada şirket kurmak isteyenlere yönelik gerçekleştirilen analizde, Türkiye iş kurmak için aranan ülkeler arasında yükselişe geçerek 41. sırada yer aldı.

Dünya Türkiye'yi radarına aldı!

SEMrush'ta yapılan açıklamada, şirket kurmak için aranan ülkeler arasında Türkiye'nin sıralamasının yükselişe geçmesinin dikkat çekici olduğu vurgulandı.

Fırsat görülen ve güvenilen ülkelerin bu sıralamada yükselişe geçtiğinin altı çizildi. Türkiye'nin yabancı yatırımcının radarında olduğu ifade edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya Türkiye'yi radarına aldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN