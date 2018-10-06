Türkiye şirket kurmak için aranan 195 ülke arasında 41. sırada yer aldı.

Dijital pazarlama platformu SEMrush, son bir yıl içinde 'nasıl şirket kurarım' ve 'iş kurmak' kelimelerini ülke aramalarına göre taradı.

Tüm dünyada şirket kurmak isteyenlere yönelik gerçekleştirilen analizde, Türkiye iş kurmak için aranan ülkeler arasında yükselişe geçerek 41. sırada yer aldı.

Dünya Türkiye'yi radarına aldı!

SEMrush'ta yapılan açıklamada, şirket kurmak için aranan ülkeler arasında Türkiye'nin sıralamasının yükselişe geçmesinin dikkat çekici olduğu vurgulandı.

Fırsat görülen ve güvenilen ülkelerin bu sıralamada yükselişe geçtiğinin altı çizildi. Türkiye'nin yabancı yatırımcının radarında olduğu ifade edildi.