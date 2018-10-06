Sabah yazarı Dilek Güngör bugünkü yazısında, son dönemde fazlaca tartışma konusu haline getirilen McKinsey konusunu ele aldı.

Güngör, bu konunun fazlaca abartıldığına dikkat çekerek "Farklı danışmanlık firmalarından öneriler toplandı. McKinsey de yöntem önerilerini sundu. Bu önerilere para filan da ödenmedi... Anlayacağınız, McKinsey'le ne anlaşma yapıldı ne sözleşme... McKinsey çalışmasını sundu, sonra da evine döndü." dedi.

İŞTE DİLEK GÜNGÖR'ÜN BUGÜNKÜ YAZISI!

McKinsey önerisini sundu, işi bitti

Amma McKinsey'miş be kardeşim! Tartışmalar tam bir deli saçmasına dönüştü. ÜlkücülerleİP'liler birbirine girdi, yazarlar "McKinsey'ciler" ve "McKinsey'e karşı olanlar" diye bölündü, dolardaki yükselişin müsebbibi bu firma oluverdi, IMF'ydi, Düyun-u Umumiye'ydi derken en son konu Sevr öncesine bile bağlandı.



Güler misin, ağlar mısın!



Türkiye'de son yıllarda hazır ve nazır apronda bekleyen bir kesim var ki... Sormayın gitsin. Suyun üstünde bile yürüseniz, "çünkü yüzme bilmiyor" diye eleştiri yaparlar.

***

Neyse gelelim meselenin iç yüzüne...

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN!