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İşte 'da (BIST) son durum!

'da BIST 100 endeksi, haftaya 751,29 puan ve yüzde 0,79 azalışla 94.132,17 puandan başladı.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 10:19
İşte Borsa İstanbul'da (BIST) son durum!

(BIST) 100 endeksi açılışta , 751,29 puan ve yüzde 0,79 azalışla 94.132,17 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,01, holding endeksi de yüzde 1,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,26 ile madencilik, en çok gerileyen ise holding oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde, küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel 93.000 sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden banka hisseleri öncülüğünde gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi ederek yükselişe geçti ve haftayı 94.883,47 puandan tamamladı.

Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 97.500 puanın direnç konumuna geldiğini belirtti.

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İşte Borsa İstanbul'da (BIST) son durum!
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