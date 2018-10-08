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İşte serbest piyasada fiyatları!

Serbest piyasada açılış fiyatları belli oldu. İstanbul serbest piyasada dolar 6,1530 liradan, 7,0890 liradan haftaya başladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6,1780 seviyesinde işlem görüyor.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 09:20 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 09:58
İşte serbest piyasada döviz fiyatları!

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6,1780 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde dolar/TL 6,2136'ya kadar yükselse de analistlerin destek olarak takip ettikleri 6,10 sınırına kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 düşüşle 6,1252'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,87 artışla 6,1780 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda /TL yüzde 0,60 artışla 7,1155'ten, sterlin/TL de yüzde 0,65 değer kazancıyla 8,0973'ten alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,19 azalışla 1,1503, dolar endeksi de y��zde 0,20 artışla 95,82 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, teknik açıdan dolar/TL'de 6,10'un destek, 6,25'in ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,16406,1650
Avro7,10107,1020
Sterlin8,06708,0690
ANKARA
ABD Doları6,12006,1900
Avro7,03007,1200
Sterlin7,87708,1190

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İşte serbest piyasada döviz fiyatları!
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