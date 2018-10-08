İşte serbest piyasada döviz fiyatları!

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6,1780 seviyesinde işlem görüyor.
Geçen haftanın son işlem gününde dolar/TL 6,2136'ya kadar yükselse de analistlerin destek olarak takip ettikleri 6,10 sınırına kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 düşüşle 6,1252'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,87 artışla 6,1780 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,60 artışla 7,1155'ten, sterlin/TL de yüzde 0,65 değer kazancıyla 8,0973'ten alıcı buluyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,19 azalışla 1,1503, dolar endeksi de y��zde 0,20 artışla 95,82 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, teknik açıdan dolar/TL'de 6,10'un destek, 6,25'in ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|6,1640
|6,1650
|Avro
|7,1010
|7,1020
|Sterlin
|8,0670
|8,0690
|ANKARA
|ABD Doları
|6,1200
|6,1900
|Avro
|7,0300
|7,1200
|Sterlin
|7,8770
|8,1190