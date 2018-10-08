Sosyal koopertifler geliyor!

Ticaret Bakanlığı sosyal kooperatifçiliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması için kolları sıvadı.

Sosyal kooperatifler kanunu hazırlanıyor. Kooperatifçilikte 2 trilyon dolarlık model geliştiriliyor.

Sosyal kooperatifler Almanya, Amerika, İngiltere, İtalya ve Fransa'da olduğu gibi ekonomik kalkınmaya ve istihdam artırmaya katkı sağlayacak.

Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmeti veren kooperatiflerin yanısıra, göçmen, eski hükümlü ve engelliler gibi dezavantajlı grupların çalışma hayatına kazandırılması için faaliyet gösteren kooperatifler de kurulacak.

Sosyal kooperatifler geliyor!