Başkan Erdoğan: Katma değeri yüksek ürünlere daha fazla yoğunlaşacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de düzenlenen Türkiye-Macaristan İş Forumu'nun açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Eylülde açıkladığımız Yeni Ekonomik Programımızla artık bundan sonra katma değeri yüksek ürünlere daha fazla yoğunlaşacağız." ifadelerini kullandı.

"MACARİSTAN'LA SAVUNMA SANAYİNE YÖNELİK ADIMLAR ATMAYI PLANLIYORUZ"

Başkan Erdoğan, "Macaristan'la özellikle savunma sanayine yönelik bazı adımları atmayı planlıyoruz. Yaptığımız görüşmelerde bu konuların üzerinde de durduk." dedi.

"ULUSLARARASI TOPLUM SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEDİ"

Başkan Erdoğan, mülteci meselesinin çözümünde uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmediğini kaydetti.

"TÜRK EKONOMİSİNİN TEMELLERİ SAĞLAMDIR"

"Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Türk ekonomisini ve bankacılık sistemini bir defa kimse çökertemeyecektir, zira şoklara dayanıklıdır." ifadelerini kullanan Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticaret savaşları gibi söylemlerin ticaretimizi esir almaya çalıştığı bir ortamda Macaristan'la ekonomik işbirliğimiz çok büyük önem arz ediyor. AB ile Gümrük Birliği güncellemesi çalışmalarına hala başlanamaması ve Türk iş adamlarının, halkının vizeye tabi olması, potansiyelimizin tam olarak kullanılmasının önündeki en büyük engellerdendir."