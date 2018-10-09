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"Doğru zaman doğru karar!" 2 yıl vadeyle yapılandırma imkânı…

Sabah Gazetesi Yazarı , bugünkü yazısında Bankalar Birliği'nin aldığı kararı değerlendirdi. Oğuz, Bankalar Birliği'nin doğru zamanda, doğru bir karar aldığını belirterek, "15 milyon liradan az kredi borcu olan reel kesime 6 ay ödemesiz, 2 yıl vadeyle yapılandırma imkânı… Doğru zaman zira dövizdeki hareketliliğin yol açtığı zamanda yapıldı. Doğru karar zira sayıları 3 milyonu bulan işletmelerin nefese ihtiyacı vardı." dedi.

Giriş Tarihi: 9.10.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 09:59
Doğru zaman doğru karar! 2 yıl vadeyle yapılandırma imkânı…

ŞEREF OĞUZ'UN YAZISINDAN SATIR BAŞLARI:

Hatırlayalım; Bankalar Birliği geçen ay 100 milyon TL'nin üstü borcu olan şirketler için yeniden yapılandırma planı devreye sokmuştu. Böylece büyükler soluklandı. Şimdi de 15 milyon TL'nin altında borcu olan küçük şirketlerin nefes almalarına yönelik tavsiye kararı çıktı.

Ekonomide dengelenme sürecinin yaşandığı bu dönemde iyi niyetle alınan karar, son derece gerekliydi. Çünkü iç talepte daralma yaşanırken, kurdaki artış nedeniyle firmaların bazıları ödeme güçlüğü çekiyordu. Böylesi firmalar, yapılandırmadan yararlanıp nakit akışını sürdürebilecek.
Alınan kararın önemi büyük.

Fakat konkordato uygulamasında olduğu gibi suiistimallerin de yaşanması, uygulama sürecindeki en büyük tehlike... Zira bazı firmalar ödeme gücü ve kabiliyeti olmasına rağmen, yüksek faiz ortamından yararlanmak için konkordato ilan ettiği gibi, bu yapılandırmasına da başvurabilirler. Kararın kritik başarı faktörü; KOBİ'lerin iyi niyetinde…

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