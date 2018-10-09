İşte serbest piyasada döviz fiyatları!

Kapalıçarşı'da 6,1040 liradan alınan dolar 6,1060 liradan satılıyor. 7,0200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0220 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1260 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0340 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0970 6,0980 Avro 7,0010 7,0020 Sterlin 7,9530 7,9940 ANKARA ABD Doları 6,0550 6,1150 Avro 6,9450 7,0250 Sterlin 7,8120 8,0530