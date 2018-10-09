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İşte serbest piyasada döviz fiyatları!

serbest piyasada 6,1060 liradan, 7,0220 liradan güne başladı.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 09:46
İşte serbest piyasada döviz fiyatları!

Kapalıçarşı'da 6,1040 liradan alınan 6,1060 liradan satılıyor. 7,0200 liradan alınan nun satış fiyatı ise 7,0220 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1260 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0340 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,09706,0980
Avro7,00107,0020
Sterlin7,95307,9940
ANKARA
ABD Doları6,05506,1150
Avro6,94507,0250
Sterlin7,81208,0530
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İşte serbest piyasada döviz fiyatları!
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