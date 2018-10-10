İşte serbest piyasada döviz fiyatları son durum!

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0880 liradan, avro 7,0120 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 6,0860 liradan alınan dolar 6,0880 liradan satılıyor. 7,0100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0120 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1390 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0330 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0910 6,0920 Avro 7,0110 7,0120 Sterlin 8,0004 8,0380 ANKARA ABD Doları 6,0500 6,1100 Avro 6,9500 7,0200 Sterlin 7,8540 8,0840