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İşte serbest piyasada döviz fiyatları son durum!

serbest piyasada 6,0880 liradan, 7,0120 liradan güne başladı.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 09:19 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 09:51
İşte serbest piyasada döviz fiyatları son durum!

serbest piyasada 6,0880 liradan, 7,0120 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 6,0860 liradan alınan dolar 6,0880 liradan satılıyor. 7,0100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0120 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1390 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0330 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,09106,0920
Avro7,01107,0120
Sterlin8,00048,0380
ANKARA
ABD Doları6,05006,1100
Avro6,95007,0200
Sterlin7,85408,0840
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İşte serbest piyasada döviz fiyatları son durum!
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