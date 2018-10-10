Kripto parada deprem! En büyük 10’un dokuzu geriledi...

ESMA Yönetim Kurulu Başkanı Steve Maijoor, ICO'lara uygulanabilecek regülasyonların araştırıldığını fakat şu ana kadar geleneksel sermaye edinme şirketlerinden "farklı" bir özelliklerinin bulunmadığını belirtti. Maijoor ayrıca, bazı ICO'ların geleneksel finans sisteminde kullanılan finansal enstrümanlarla oldukça benzerlik gösterdiğini ve bu sebeple regülasyona maruz kalabileceklerini söyledi.



Gelişmelerin ardından piyasada baş gösteren düşüş eğilimine bağlı olarak, 113 milyar 390 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.47'lik bir düşüşle 6,549 dolara geriledi ve piyasanın yüzde 52.4'ünü oluşturdu.



Bitcoin'de görülen düşüş piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde de devam ederken, yüzde 0.04 ile yalnızca Tether yükseldi ve düşüş eğilimine yüzde 3.48 ile Ripple öncülük etti.



En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise 79'u geriledi ve en çok düşüş yüzde 20.57 ile 30'uncu sıradaki Bytecoin'de görüldü.



Piyasadaki genel düşüşe bağlı olarak piyasa hacmi ise son 24 saatte yüzde 1.8'lik bir düşüşle 216 milyar 580 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 11 milyar 557 milyon dolar olarak hesaplandı.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):



1.Bitcoin yüzde 1.47

2.Ethereum yüzde 2.00

3.Ripple yüzde 3.48

4.Bitcoin Cash yüzde 2.30

5.EOS yüzde 1.48

6.Stellar yüzde 1.96

7.Litecoin yüzde 2.65

9.Cardano yüzde 3.00

10.Monero yüzde 2.37 düşerken

8.Tether yüzde 0.04 arttı.

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