TÜBİTAK BİLGEM'in 15 yıl önce askeri ihtiyaçların karşılanması amacıyla başlattığı proje kapsamında geliştirilen milli e-posta sistemi KurumNet, NATO'nun askeri mesajlaşma ihtiyacına yönelik açtığı ihalede son aşamaya kaldı.

Ana yüklenici olarak ihaleye giren Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), teklifini bu hafta NATO'ya sunmaya hazırlanırken, ihalenin kazanılması durumunda NATO'nun askeri mesajlaşma sistemini STM ve TÜBİTAK BİLGEM birlikte kuracak.

Yaklaşık 15 yıl önce askeri kurumların kritik ve stratejik konulardaki mesajlaşma ihtiyaçlarından yola çıkarak, yüzde 100 milli bir haberleşme sistemi üzerine çalışmaya başlayan TÜBİTAK BİLGEM, KurumNet'i 2017 yılının başından beri, kurum içinde 2 bin çalışanıyla kullanmaya başladı.

Milli e-posta NATO yolunda!

TÜRKİYE'YE ŞARTNAME

TÜBİTAK BİLGEM, diğer yandan savunma sanayi alanında faaliyet gösteren STM ile de işbirliği yaparak geliştirdiği ürünü kritik ve stratejik konularda haberleşme ihtiyacını karşılamak amacıyla ihale açan NATO'ya önerdi.

NATO, teklif veren birçok ülkeyi elerken, ihalenin ikinci aşaması için Türkiye'yi de şartname gönderilen ülkeler arasına dahil etti.

Bedeli henüz açıklanmayan ihale süreci için ana yüklenici olarak çalışmalarını yürüten STM, Türkiye'nin teklifini bu hafta içerisinde NATO'ya sunmaya hazırlanırken, ihalenin kazanılması durumunda NATO'nun kritik konularda kullanacağı mesajlaşma sistemi, Türkiye'ye emanet edilecek.