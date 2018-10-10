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geliyor!

daki artışın en büyük nedenleri arasında gıda fiyatları geliyor. Özellikle sebze ve meyve fiyatlarındaki anormal artış, enflasyonu da yüksek seviyelere taşıdı. Bu yüzden Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında atılacak adımlardan biri de olacak. Hazine ve Maliye Bakanı , yasa teklifinin ekim ayı içerisinde meclise geleceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 10.10.2018 17:53 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 18:01
Yeni Hal Yasası geliyor!

daki artışın en büyük nedenleri arasında gıda fiyatları geliyor.

Özellikle sebze ve meyve fiyatlarındaki anormal artış, enflasyonu da yüksek seviyelere taşıdı.

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında atılacak adımlardan biri de .

Yeni Hal Yasası geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı , yasa teklifinin ekim ayı içerisinde meclise geleceğini söyledi. Düzenleme ile komisyonculuğun kalkacağını açıkladı.

Üzerinde çalışılan hal yasası sebze ve meyve ticaretinde köklü dönüşümler de getirecek.

Hallerin fiziksel alt yapısı yenilenecek, modernizasyonu tamamlanacak. Nakliye sürecine ilişkin iyileştirmeler yapılacak, zayiat azalacak.

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Yeni Hal Yasası geliyor!
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