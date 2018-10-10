Yeni Hal Yasası geliyor!

Enflasyondaki artışın en büyük nedenleri arasında gıda fiyatları geliyor.
Özellikle sebze ve meyve fiyatlarındaki anormal artış, enflasyonu da yüksek seviyelere taşıdı.
Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında atılacak adımlardan biri de yeni hal yasası.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yasa teklifinin ekim ayı içerisinde meclise geleceğini söyledi. Düzenleme ile komisyonculuğun kalkacağını açıkladı.
Üzerinde çalışılan hal yasası sebze ve meyve ticaretinde köklü dönüşümler de getirecek.
Hallerin fiziksel alt yapısı yenilenecek, modernizasyonu tamamlanacak. Nakliye sürecine ilişkin iyileştirmeler yapılacak, zayiat azalacak.