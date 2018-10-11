Cari fazla sonrası dolar sert düştü!

Cari fazla verilmesinin etkisiyle Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) 94 bin puan düzeyine yükseldi.



BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.93 artışla 109 bin 322 puana yükseldi.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.85 düşüşle 19.0 seviyesine çekildi. İki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 2.35 artışla yüzde 27 düzeyinde.



Merkez Bankası'nın ödemeler dengesi verileri sonrasında işlemlerde;



- dolar en düşük 5.9795 ve en yüksek 6.0855 lirayı gördükten sonra 5.99 - 6.0 lira,



- euro en düşük 6.9179 ve en yüksek 7.0518 lirayı gördükten sonra 6.93 - 6.94 lira,



- sterlin en düşük 7.9090 ve en yüksek 8.0586 lirayı gördükten sonra 7.93 - 7.94 lira düzeyinde hareket ediyor.

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