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Cari fazla sonrası sert düştü!

Ödemeler dengesinin, Ağustos ayında, beklentiler doğrultusunda, 2 milyar 592 milyon ile 2015 Eylül ayından bu yana ilk kez cari fazla vermesiyle dolar 6.0 liranın altına çekilerek 5.9795 liraya kadar, Euro 6.9179 liraya kadar ve sterlin de, 7.9090 liraya kadar  geriledi.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 10:43
Cari fazla sonrası dolar sert düştü!

Cari fazla verilmesinin etkisiyle Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) 94 bin puan düzeyine yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.93 artışla 109 bin 322 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.85 düşüşle 19.0 seviyesine çekildi. İki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 2.35 artışla yüzde 27 düzeyinde.

Merkez Bankası'nın ödemeler dengesi verileri sonrasında işlemlerde;

- en düşük 5.9795 ve en yüksek 6.0855 lirayı gördükten sonra 5.99 - 6.0 lira,

- euro en düşük 6.9179 ve en yüksek 7.0518 lirayı gördükten sonra 6.93 - 6.94 lira,

- sterlin en düşük 7.9090 ve en yüksek 8.0586 lirayı gördükten sonra 7.93 - 7.94 lira düzeyinde hareket ediyor.

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Cari fazla sonrası dolar sert düştü!
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