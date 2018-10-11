İşte serbest piyasada döviz fiyatları!

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0600 liradan, avro 7,0150 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 6,0580 liradan alınan dolar 6,0600 liradan satılıyor. 7,0130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0150 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0380 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9580 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0220 6,0230 Avro 6,9650 6,9660 Sterlin 7,9360 7,9760 ANKARA ABD Doları 5,9800 6,0400 Avro 6,9000 6,9800 Sterlin 7,7900 8,0310