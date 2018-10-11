İşte serbest piyasada döviz fiyatları!

Kapalıçarşı'da 6,0580 liradan alınan dolar 6,0600 liradan satılıyor. 7,0130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0150 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0380 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9580 lira olmuştu.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|6,0220
|6,0230
|Avro
|6,9650
|6,9660
|Sterlin
|7,9360
7,9760
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9800
|6,0400
|Avro
|6,9000
|6,9800
|Sterlin
|7,7900
|8,0310