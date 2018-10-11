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İşte serbest piyasada döviz fiyatları!

serbest piyasada 6,0600 liradan, 7,0150 liradan güne başladı.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 09:39
İşte serbest piyasada döviz fiyatları!
serbest piyasada 6,0600 liradan, 7,0150 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 6,0580 liradan alınan dolar 6,0600 liradan satılıyor. 7,0130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0150 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0380 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9580 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,02206,0230
Avro6,96506,9660
Sterlin7,9360

7,9760

ANKARA
ABD Doları5,98006,0400
Avro6,90006,9800
Sterlin7,79008,0310
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İşte serbest piyasada döviz fiyatları!
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