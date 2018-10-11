Kısa çalışma ödeneği tekrar faaliyete geçiriliyor!

Kısa çalışma ödeneği tekrar faliyete geçiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Mücadele lansmanında işverenleri rahatlatacak uygulamayı duyurdu.

Peki kısa çalışma ödeneği nedir ve işçi ile işverene nasıl bir fayda sağlar? İşte yanıtı!

Kısa çalışma ödeneği tekrar faliyete geçiriliyor!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa Çalışma Uygulaması, Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Bakanlar Kurulu kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.



Kısa Çalışma Kapsamında; işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi, Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi hizmetleri sağlanmaktadır.

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için; işverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR'a başvuruda bulunması ve yapılan inceleme sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin; işverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması, işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar), kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.