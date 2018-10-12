Döviz kredisi için Merkez kuru ayarı

Türkiye Bankalar Birliği'nin tavsiye niteliğindeki "vadelendirme" kararı işletmelere nefes aldırırken, döviz
kredileri Türk Lirası'na çevrilirken yapılandırma tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınacak. Bankalar yapılandırma imkânı sunmadan kredilerin tazminini isteyemeyecek. Yatırım kredilerinde 156 ayı (13 yıl) aşmamak kaydıyla birden fazla yapılandırma yapılabilecek, kredi vadesi değiştirilebilecek. İşletme kredilerinin vadesi de azami 10 yıl olacak. KGF kefaletiyle kullandırılan kredilerde, başlangıç tarihinden itibaren 156 ayı (13 yıl) geçmemek üzere birden fazla yeniden yapılandırma imkânı getirildi. Kredilerin yeniden yapılandırılma şartlarını düzenleyen fıkralarda, daha önce 36 aya kadar olan yeniden yapılandırma imkânı, işletme ve yatırım kredileri için yeniden düzenlendi. Bu kapsamda kredi veren, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak kaydıyla yeniden yapılandırma yapılabilecek. Kredinin vadesi de değiştirilebilecek. Düzenlemeyle kefalet limitleri de yeniden belirlendi.